Прилипко завоював бронзу чемпіонату Європи з важкої атлетики
Україна завершила континентальну першість з 12 нагородами
Фото: Федерація важкої атлетики України
Український важкоатлет Владислав Прилипко здобув бронзову нагороду в заключний день чемпіонату Європи у грузинському Батумі.
Спортсмен, який виступав у ваговій категорії понад 110 кг, показав третій результат у поштовху (231 кг).
У ривку Прилипко став шостим (175 кг), а за сумою двоборства посів п'яте місце з показником 406 кг.
Загалом збірна України завершила континентальну першість із 12 медалями в активі: 3 золотими, 2 срібними та 7 бронзовими.
Домбровська виграла 3 бронзові медалі на Євро-2026 з важкої атлетики.
