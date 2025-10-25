Бондар стала срібной призеркой чемпіонату світу U-23 з боротьби
У фіналі чемпіонату світу українка програла японці Сакурі Мотокі
32 хвилини тому
Фото: UWW
Українська борчиня Ірина Бондар завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу U-23 у сербському Ново Сад.
У фіналі вагової категорії до 62 кг Ірина поступилася олімпійській чемпіонці-2024 Сакурі Мотокі з Японії — 0:10.
Загалом представниці України завоювали три нагороди — одну срібну та дві бронзові — й посіли п’яте місце в командному заліку.
Нагадаємо, що раніше бронзову медаль завоювала Олександра Рибак.
Поділитись