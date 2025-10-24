Денис Сєдашов

Українська борчиня Олександра Рибак здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу U-23, який проходить у сербському Новий Сад.

У малому фіналі вагової категорії до 65 кг Рибак переконливо перемогла Мухайо Нарзіллоєву з Узбекистану з рахунком 10:0.

Ще одна українка, Ірина Бондар, вийшла до фіналу у вазі до 62 кг і боротиметься за золото з олімпійською чемпіонкою-2024 Сакурою Мотокі з Японії.

Серед чоловіків Іван Чорногуз у ваговій категорії до 92 кг боротиметься за бронзу.

Іван Чмир завоював срібло чемпіонату світу U23 з греко-римської боротьби.