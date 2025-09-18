Володимир Кириченко

Українка Марія Винник для Kamp-Sport поділилася емоціями після завоювання срібла на чемпіонаті світу-2025 зі спортивної боротьби.

Маріє, щиро радіємо вашій медалі на турнірі. Розкажіть, які Ваші враження від виступу на чемпіонаті світу? Чи вдалося до нього підійти у найкращій спортивній формі?

«Дякую за привітання. Враження, чесно кажучи, двоякі. Передусім хочу сказати, що цю медаль я присвячую своєму братові, який загинув на війні другого вересня. Це дуже сильно вплинуло на мою підготовку: ми поїхали в Чернівці до рідних, кілька днів майже не спали і не їли – стрес був величезний. Але водночас ця медаль – світла памʼять про мого брата. Впродовж усіх змагань я думала про нього, як і моя сестра.

Хочу щиро подякувати своїм рідним, близьким і тренерам за велику підтримку та підготовку до цього старту».

Яка сутичка до фіналу була найскладнішою і чому?

«Напевно, найскладнішою була сутичка у півфіналі. Там відчувалася особлива відповідальність і водночас велика жага до перемоги. Знаю, що могла виграти цю сутичку легше, але емоційна напруга зробила її складнішою».

Як оціните свою сутичку у фіналі? Наскільки реальною була можливість перемогти?

«Відчуваю, що не використала свій потенціал і десь переоцінила суперницю. Це ще раз доводить: коли виходиш на килим, неважливо, хто стоїть навпроти – головне вірити в себе, свої сили, нав’язувати свою боротьбу та виконувати настанови тренерів. Учора вона виявилася сильнішою, але я впевнена, що обов’язково поверну своє.

Особливо хочу сказати про свою сестричку – це людина, якою я щиро пишаюся і з якої протягом усієї нашої кар’єри беру приклад. Її підтримка для мене безцінна. Вона заслуговує на все «золото» світу, і я впевнена, що зовсім скоро воно неодмінно буде в неї.

Реальні можливості перемогти дійсно були, я відчувала, що нічим не гірша, але впіймала трішки ступор в середині сутички. Не вистачило змагальної практики, я майже протягом двох років не боролась на міжнародних стратах. Тож не було того відчуття, важко було повертатись в спорт після стількох травм та операцій».

Нагадаємо, у фіналі вагової категорії до 59 кг Винник програла японці Сакурі Оніші. Це перша медаль для Марії з чемпіонатів світу.