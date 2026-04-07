Олімпійська чемпіонка з жіночої боротьби завершила спортивну кар’єру у віці 24-х років
Все через тренерську діяльність?
близько 3 годин тому
Цугумі Сакураї / Фото - UWW
Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 з жіночої боротьби Цугумі Сакураї оголосила про завершення спортивної кар’єри. Про це повідомляє Kyodo.
24-річна японка планує зайнятись тренерською діяльністю та повідомила, що відкриває школу боротьби у своєму рідному місті Конан.
Сакураї здобула золоту медаль у ваговій категорії до 57 кг на літніх Олімпійських іграх-2024 після трьох поспіль перемог на чемпіонатах світу – у вазі до 55 кг у 2021 році та до 57 кг у наступні два роки.
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
