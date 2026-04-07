Володимир Кириченко

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 з жіночої боротьби Цугумі Сакураї оголосила про завершення спортивної кар’єри. Про це повідомляє Kyodo.

24-річна японка планує зайнятись тренерською діяльністю та повідомила, що відкриває школу боротьби у своєму рідному місті Конан.

Сакураї здобула золоту медаль у ваговій категорії до 57 кг на літніх Олімпійських іграх-2024 після трьох поспіль перемог на чемпіонатах світу – у вазі до 55 кг у 2021 році та до 57 кг у наступні два роки.

