«Шкодуємо. Але ми не можемо піти проти держави». У росії висловилися про пропуск Олімпіади
Відверті слова від відомого наставника
близько 2 годин тому
Колишній головний тренер збірної росії з греко-римської боротьби Гогі Когуашвілі в інтерв'ю рашистським ЗМІ висловився про перепустку Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
Понад рік минуло з Олімпіади в Парижі, на яку російські борці відмовилися їхати. Чи не шкодуєте, що в результаті все так вийшло? Адже був відбір на Ігри, а потім і нехай украй усічений, але склад збірної, який отримав заповітні путівки.
«Звичайно, шкодуємо. Будучи спортсменом, я пройшов через чотири Олімпіади, тренером – теж. Париж-2024 мав стати п'ятою. Ми зубами видобували ці ліцензії! Звісно, хотіли поїхати, але ж ми не можемо піти проти держави».
Нагадаємо, у росії посилили правила зміни спортивного громадянства для своїх борців.
Поділитись