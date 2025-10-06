Володимир Кириченко

Колишній головний тренер збірної росії з греко-римської боротьби Гогі Когуашвілі в інтерв'ю рашистським ЗМІ висловився про перепустку Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Понад рік минуло з Олімпіади в Парижі, на яку російські борці відмовилися їхати. Чи не шкодуєте, що в результаті все так вийшло? Адже був відбір на Ігри, а потім і нехай украй усічений, але склад збірної, який отримав заповітні путівки.

«Звичайно, шкодуємо. Будучи спортсменом, я пройшов через чотири Олімпіади, тренером – теж. Париж-2024 мав стати п'ятою. Ми зубами видобували ці ліцензії! Звісно, ​​хотіли поїхати, але ж ми не можемо піти проти держави».

Нагадаємо, у росії посилили правила зміни спортивного громадянства для своїх борців.