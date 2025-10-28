Олег Гончар

Збірна України завершила виступ на чемпіонаті світу з боротьби серед спортсменів до 23 років, який пройшов у Новому Саді (Сербія).

Українці здобули сім медалей: чотири – у греко-римській боротьбі серед чоловіків, три – у жіночій.

Чемпіонами стали Ірфан Мірзоєв (до 77 кг) та Єгор Якушенко (до 97 кг). Срібло вибороли Іван Чмир (до 87 кг) і Руслан Абдієв (до 82 кг). У жіночій боротьбі срібло – Ірина Бондар (до 62 кг), бронзу – Аїда Керимова (до 50 кг) та Олександра Рибак (до 54 кг).

За підсумками турніру Україна посіла 5-те місце в медальному заліку. Лідирує Японія (10 медалей, 6 золотих), далі Іран, США, Азербайджан.