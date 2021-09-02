Ботурчук завоевала очередное серебро на Паралимпийских играх в Токио
Сборная Украины вернулась в топ-5 медального зачета Паралимпиады-2020
Девятый день соревнований принес в копилку 9 медалей
2 сентября 17:51
Промазан и Загребельный / Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Завершился девятый день Паралимпийских игр-2020.
За прошедший соревновательный день украинские спортсмены завоевали девять медалей.
Золото: Мария Помазан (толкание ядра, класс – F35), Владислав Загребельный (прыжки в длину, класс – T37), Максим Крипак (плавание 100 м на спине, класс – S10).
Серебро: Виктор Дидух и Максим Николенко (настольный теннис, класс – 8), Антон Коль (плавание 50 м на спине, класс – S1), Елизавета Мерешко (плавание 400 м вольным стилем, класс – S6),Оксана Ботурчук (бег на 100 м, класс – T12).
Бронза: Алексей Денисюк (пулевая стрельба), Денис Остапченко (плавание 50 метров вольным стилем, класс – S3).
В медальном зачете Украина вновь вернулась на пятое место.
Комментарии 0