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Первый «Большой шлем» Ферстаппена, мод берсерка Переса, столкновение ветеранов Ф-1. Итоги Гран-при Австрии

Алонсо лишил Рассела первых очков в Williams, а Хэмилтон вновь оказался без подиума
Автоспорт Формула-1
02:18
Первый «Большой шлем» Ферстаппена, мод берсерка Переса, столкновение ветеранов Ф-1. Итоги Гран-при Австрии Послесловие
Третья победа Ферсаппена кряду / Фото: twitter.com/redbullracing

Red Bull выиграла пятую гонку кряду. В последний раз, когда «быки» побеждали на стольких этапах Гран-при подряд, они забирали себе Кубок Конструкторов и чемпионство в личном зачете (в 2013 году, четвертое чемпионство Себастьяна Феттеля).

На Гран-при Австрии, втором домашнем этапе Red Bull, Макс Ферстаппен выиграл третью гонку подряд. И победа кажется рядовой для нидерландца. Макс заработал первый в карьере «Большой шлем» (став лишь 25-м пилотом, которому это удалось!), финишировав с преимущество почти в 20 секунд над Валттери Боттасом из Mercedes с лишним пит-стопом.

Напарник Ферстаппена Серхио Перес отметился со знаком «-». В борьбе с Ландо Норрисом за вторую позицию британец выдавил мексиканца в гравий. Мексиканец был недоволен жесткостью пилота McLaren, а позже уже сам начал «выгонять» с трассы другого пилота. Под прицел Чеко попался Шарль Леклер из Ferrari. За семь кругов Перес дважды оттеснил монегаска, за что получил мексиканец и британец получали по 5-секундному штрафу. Кстати, второй штраф лишил Чеко места в топ-5.

Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон, который стартовал со второго ряда, лишь к 20-у кругу сумел обойти соотечественника из McLaren. Боттас, привычно, без борьбы отдал позицию Хэмилтону, который ранее подписал с Mercedes новый двухлетний контракт. Норрис же проиграл место за Ферстаппеном после того, как узнал, что за эпизод с Пересом получил штраф. Ландо будто был раздосадован этим настолько, что даже не пытался защищаться во время атаки Льюиса.

Ближе к завершению гонки Хэмилтон столкнулся с техническими проблемами. На 53-м круге семикратный отдал позицию напарнику, а сам уже пытался минимизировать потери. Завершить гонку на Red Bull Ring Льюису удалось следом за Норрисом, уже вне пьедестала. В прошлом году Хэмилтон за весь сезон оказывался вне подиума (вторую гонку в Бахрейне пропустил из-за COVID-19), а в 2021 для этого хватило всего 9 этапов.

Также следует отметить Карлоса Сайнса из Ferrari и пилота McLaren Даниэля Риккардо. Испанец сумел провести стабильную гонку поднявшись с 12-й позиции на итоговое пятое. Австралиец, которому не хватало темпа в квалификации (с трудом прошел во второй сектор, на стартовой решетке расположился 13-м), сумел выжать из болида максимум. Дэн шел на место в первой шестерке, но уже перед самим финишем уступил вышеупомянутому Сайнсу.

Вновь был хорош Джордж Рассел. После слухов о вероятном продолжение карьеры в чемпионском болиде Mercedes результаты пилота Williams пошли в гору. Если на Гран-при Штирии неделю назад Рассела подвели технические проблемы болида, то на сей раз он в жесточайшей борьбе уступил двукратному чемпиону Ф-1 Фернандо Алонсо. Алонсо уже после гонки признался, что ему было жаль лишать Джорджа места в первой десятке.

На последнем круге случилась рубка экс-чемпионов мира. Многолетние напарники по Ferrari Кими Райкконен и Феттель не смогли разойтись миром. Финн по неведомой причине решил не оставлять Себу места на трассе, что привело к стычке, вследствие которой оба оказались в гравии.

Обзор Гран-при Австрии:

Уже после гонки босс Red Bull Кристиан Хорнер выступил в защиту Норриса и Переса. Глава австрийской команды призвал стюардов разрешить пилотам бороться за свои позиции в пелетоне. Неизвестно, подоплекой для таких высказываний стал действительный интерес в ожесточенной борьбе за свое место либо же то, что в случае отмены штрафов «быки» получили бы дополнительные очки, а «серебряные стрелы» наоборот.

Несмотря на уверенное лидерство Red Bull в Кубке конструкторов (Mercedes чтобы догнать лидеров общего зачета нужен финиш пилотов на первой и второй строчке с очком за лучший круг при сходе или финише вне очковой зоны обоих пилотов «быков»), вряд ли несколько баллов можно назвать лишними.

Следующим этапом календаря Формулы-1 станет Гран-при Великобритании. Когда, если не на домашнем Гран-при, на котором у него 7 побед (больше только в Венгрии (8)), сэру возвращаться в борьбу за титул. Еще и учитывая невероятную поддержку родных болельщиков, ведь на стадион в Сильверстоуне будут полные трибуны.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Red Bull Mercedes Серхио Перес Ландо Норрис Джордж Расселл Фернандо Алонсо Себастьян Феттель McLaren Ferrari

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