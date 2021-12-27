Полгода назад мы прогнозировали, какой будет турнирная таблица УПЛ. Сравниваем с реальностью и подводим промежуточные итоги

От некоторых клубов ожидали совсем другого

Фото: пресс-служба Динамо

Позади 18 туров чемпионата Украины в сезоне 2021/22, сейчас УПЛ ушла на зимний перерыв. Сыграна уже большая половина (осталось провести лишь 12 туров). В украинском футболе принято подводить некоторые промежуточные итоги перед Новым годом, например, определять зимнего чемпиона. И правда, ведь «Шахтер» точно будет лидером лиги еще целых 2 месяца.

В июле перед стартом чемпионата в этом материале мы прогнозировали, кто на каком месте финиширует в турнирной таблице чемпионата Украины. Давайте сравним с тем, как обстоят дела сейчас. Начнем с дна и будем двигаться к вершине.

«Мариуполь»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 8 место

Реальное положение команды: 16 место

Один из самых сенсационных результатов в этой таблице по итогам осени. Мало кто ожидал увидеть на самом дне именно «Мариуполь». Возможно, главная проблема команды Маркевича в том, что она – слишком молода. К примеру, «Мариуполь» забил в УПЛ больше, чем 9 команд. Но защита – просто ужасна, 44 пропущенных мяча, и это худший показатель в чемпионате. Все же не скажешь, что «Мариуполь» – самый слабый из аутсайдеров. И до сих пор не верится, что команда Остапа Маркевича так и останется на последнем месте.

«Минай»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 16 место

Реальное положение команды: 15 место

А вот здесь прогноз практически сбылся. «Минай» уже успел уволить и Василия Кобина и следующего наставника Игоря Леонова, который не выиграл ни одного матча с командой. В целом, у закарпатского клуба лишь одна победа в УПЛ, которая была еще в 1-м туре. Пока что «Минай» – это плохая игра, скандалы (привет Селезневу), отсутствие тренера (следующий также будет сидеть на пороховой бочке) и главный претендент на вылет.

«Ингулец»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 13 место

Реальное положение команды: 14 место

С положением «Ингульца» мы тоже практически угадали. Команда Лавриненко – очень скучна в этом сезоне. Даже эпатажный президент Поворознюк не спасает. Кстати, он уже несколько раз по ходу сезона заявлял, что выгонит чуть ли не весь состав. А несколько дней назад заявил, что «Ингулец» ожидает громкое трансферное окно зимой и в команду будут приглашены топ-футболисты, от фамилий которых «мы все сойдем с ума». Впрочем, к одиозным высказываниям владельца этого клуба мы уже привыкли. У него слов больше, чем дела.

«Черноморец»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 9 место

Реальное положение команды: 13 место

Команда, которая разочаровала. От «Черноморца» явно были ожидания повыше, но (как уже успели окрестить фанаты) фарм-клубу «Динамо» не везет так же часто, как и «Мариуполю». Киевская молодежь не оправдывает себя, а судьба клуба сейчас висит на волоске. «Черноморец» уже давно выставлен на продажу, вот только никто не покупает. Скандалы с фанатами, отсутствие собственного костяка, плохая защита. Одесский клуб рискует опуститься еще ниже.

«Львов»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 15 место

Реальное положение команды: 12 место

Команда Олега Дулуба держится на плаву. Как раз после прихода нового тренера она начала набирать очки и даже регулярно побеждать (Бессмертный был уволен в конце августа после 6-ти стартовых туров без побед). «Львов» находится возле зоны переходных матчей, обезопасил себя на 4 очка. Если в начале сезона все было очень плохо, то сейчас не верится, что львовяне вылетят. Как минимум, ниже зоны переходных матчей (13-14 места) не опустятся.

«Рух»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 14 место

Реальное положение команды: 11 место

Детище Григория Козловского хоть и достаточно нестабильно, но все же набирает очки. «Рух» вполне неплохо чувствует себя в УПЛ, а в родных стенах и вовсе многим соперникам тяжело с львовянами. В общем, скорее всего, в следующем сезоне в УПЛ мы будем наблюдать за двумя львовскими командами.

«Металист-1925»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 11 место

Реальное положение команды: 10 место

«Металлист-1925» как был командой-загадкой, так ею и остался. Достаточно посмотреть на дичайшую нестабильность команды. «Металлист-1925» – отображение сущности УПЛ. Но это очень бескомпромиссная команда. В 18-ти турах у харьковчан 6 побед, 11 поражений и лишь 1 ничья. Такого показателя нет больше ни у одного середняка лиги. Кроме того, победы и поражения у парней Кривенцова идут подряд: в августе-сентябре было 4 поражения подряд, затем в сентябре-октябре было 5 побед подряд, а после 22-го октября команда только проигрывает. Загадка…

«Верес»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 7 место

Реальное положение команды: 9 место

«Верес» долго держался на 7 месте, но смазал концовку сезона и опустился на 9-ю строчку. В целом, команда оставила о себе хорошие впечатления как для коллектива, который поднялся из Первой лиги. Интересно, что «Верес» проиграл в родных стенах лишь однажды. Это лучший показатель среди всех команд УПЛ наряду с «Шахтером» и «Динамо». В целом, команда Вирта – крепкий середняк чемпионата, который может подняться даже выше. Весной «Верес» вернется в Ровно на родной стадион, что может стать дополнительным стимулом для команды.

«Колос»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 6 место

Реальное положение команды: 8 место

Все наоборот случилось у «Колоса», который шел на 10-11 месте, а в концовке поднажал и опередил «Верес». Команда из Ковалевки вряд ли хотела бы, чтобы чемпионат заканчивался, ведь у «Колоса» на протяжении лета и осени все было грустно, а в последних 5-ти матчах команда выиграли 4 раза и сыграла вничью. Примечательно, что до этого было лишь 2 победы с начала сезона. Пока неизвестно, чего ожидать от команды, зима все может изменить. Но очковый задел в конце осенней части сезона «Колос» себе набил. По крайней мере, насчет зоны вылета могут не волноваться.

«Десна»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 10 место

Реальное положение команды: 7 место

«Десна» и так заняла низкое для себя место, если сравнивать с прошлым сезоном, где команда Рябоконя была претендентом на бронзу. Но мы прогнозировали, что команда упадет еще ниже. В принципе, прямо сейчас положение дел – удручающее. «Десну» в декабре покинули несколько лидеров (Тотовицкий, Юрченко, Будковский, а также планируется уход Калитвинцева). Но на 7-м месте команду держит неожиданно крутой старт чемпионата: У «Десны» было 4 победы подряд. Но дальше все будет гораздо сложнее, ведь прогнозы касательно дальнейшего ухода игроков и финансового положения неутешительны. Вполне возможно, что «Десна» закончит 10-й, как мы и думали в июле.

«Александрия»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 12 место

Реальное положение команды: 6 место

Еще одна сенсация, но на этот раз приятная для фанатов этой команды. Казалось, что «Александрия» опустится гораздо ниже (уход летом лидеров и многолетнего тренера Шарана). Но Юрий Гура умело удержал команду на плаву, поставил ей очень простую, но грамотную тактику, и «Александрия» в этом сезоне умудряется отбирать очки у сильных команд. К примеру, единственное поражение лидирующий «Шахтер» потерпел как раз от «Александрии» (1:2). Не стоит ждать падения этой команды. У них все хорошо.

«Ворскла»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 4 место

Реальное положение команды: 5 место

«Ворскла» долго занимала 3-4 места, но в концовке забуксовала (в 3-х последних матчах лишь 2 набранных очка). Но это не мешает команде Максимова оставаться «в игре»: борьба за бронзовые медали продолжается, хоть третий «Днепр-1» уже опережает полтавчан на 7 очков. В прочем, мы ожидали от «Ворсклы» такого результата и борьбы за еврокубки и призовое место в УПЛ. Команда Максимова – одна из самых привлекательных в нашем чемпионате.

«Заря»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 3 место

Реальное положение команды: 4 место

Сколько не убивай и не ослабляй «Зарю», она все равно остается в топе украинского футбола в последние годы. И несмотря на уход лидеров летом, как мы и прогнозировали, команда Скрипника будет бороться за медали. Да, начало чемпионата не было впечатляющим – в стартовых 6-ти турах у «Зари» было 2 победы, 3 поражения и 1 ничья и середина турнирной таблицы, но затем команда Скрипника набрала свой привычный ход и подтянулась к лидерам. Ожидаем, что «Заря» навяжет борьбу «Днепру-1» за бронзовые медали. Как и «Ворскла».

«Днепр-1»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 5 место

Реальное положение команды: 3 место

Мы предполагали, что команда Йовичевича будет претендентом на еврокубки, но эти ребята даже превзошли ожидания. «Днепр-1» прямо сейчас – главный претендент на бронзу в чемпионате с приличным отрывом от конкурентов – 4 очка от «Зари» и 7 от «Ворсклы». Днепряне – сбалансированы и стабильны. Команда Йовичевича берет «свои» дежурные очки с аутсайдерами без проблем, словно лидер. Сейчас «Днепр-1» и есть лидером УПЛ без учета грандов. В последних 9-ти матчах УПЛ у «Днепра-1» лишь 1 поражение и 8 побед, впечатляющий результат для негранда. Если команда продолжить играть на таком уровне, то бронза от нее никуда не денется.

«Динамо»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 2 место

Реальное положение команды: 2 место

Наконец-то, две команды, чьи места мы угадали со стопроцентной точностью. Но это было нетрудно, хоть «Динамо» и было лидером до нескольких последних туров. Киевляне ожидаемо борются с «Шахтером» за золотые медали. Никто иной в рамках этой борьбы, как и всегда, даже не рассматривается. «Динамо» лидировало в чемпионате целых 3 месяца, но затем «Шахтер» догнал и перегнал команду Луческу. Что ж, еврокубковой весны у наших грандов не будет, поэтому они полностью сконцентрируются на борьбе за золото.

«Шахтер»

Июльский прогноз XSPORT.ua: 1 место

Реальное положение команды: 1 место

Да, «Шахтер» лидер, как мы и прогнозировали, но все так однозначно и легко, как мы думали. «Шахтер» – точно не единственный гегемон УПЛ, как было обозначено в нашем прогнозе. «Динамо» наступает «горнякам» на пятки, борьба за чемпионство будет еще та. К тому же, начало сезона для команды Де Дзерби было тяжелым, уже в 3-м туре команда уступила в Киеве «Александрии» (1:2), а затем потеряла очки с худшей командой лиги – «Минаем». Ждем весны. Если летом казалось, что «Шахтер» является безоговорочные фаворитом на золотые медали, то сейчас все стало интереснее.