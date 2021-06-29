Зинченко: «Сборные Австрии и Швеции чем-то похожи»
Сегодня сборная Украины сыграет против Швеции, а Англия и Германия определят, кто выйдет на победителя
Будут проведены заключительные матчи 1/8 финала Евро-2020
09:56
Фото - УАФ
Заключительные матчи 1/8 финала Евро-2020 будут сыграны сегодня, 29 июня. Таким образом, сформируется окончательный список участников четвертьфинала турнира.
Сборная Украины встретится со Швецией, а команда Англии проведет матч против Германии. Победители пар выйдут друг на друга в следующей стадии.
Из-за травмы не сможет помочь команде полузащитник «сине-желтых» Александр Зубков. Однако вернулся в строй нападающий Роман Яремчук.
Поединок сборной Украины состоится в Глазго. На встрече ожидается до 500 болельщиков команды Андрея Шевченко.
Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн | Онлайн-трансляция встречи. Начало – в 22:00.
Видеотрансляция матча Англия – Германия онлайн | Онлайн-трансляция встречи. Начало – в 19:00.
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