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Сегодня сборная Украины сыграет против Швеции, а Англия и Германия определят, кто выйдет на победителя

Будут проведены заключительные матчи 1/8 финала Евро-2020
Футбол Сборная Украины
09:56
Сегодня сборная Украины сыграет против Швеции, а Англия и Германия определят, кто выйдет на победителя
Фото - УАФ

Заключительные матчи 1/8 финала Евро-2020 будут сыграны сегодня, 29 июня. Таким образом, сформируется окончательный список участников четвертьфинала турнира.

Сборная Украины встретится со Швецией, а команда Англии проведет матч против Германии. Победители пар выйдут друг на друга в следующей стадии.

Из-за травмы не сможет помочь команде полузащитник «сине-желтых» Александр Зубков. Однако вернулся в строй нападающий Роман Яремчук.

Поединок сборной Украины состоится в Глазго. На встрече ожидается до 500 болельщиков команды Андрея Шевченко.

Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайнОнлайн-трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Видеотрансляция матча Англия – Германия онлайн | Онлайн-трансляция встречи. Начало – в 19:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

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