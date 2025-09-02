41-летний легкоатлет в десятый раз подряд выступит на ЧМ – это рекорд среди прыгунов в высоту
Он выиграл планетарное первенство 18 лет назад
около 2 часов назад
Дональд Томас / Фото - Yahoo
41-летний прыгун в высоту с Багамских Островов Дональд Томас примет участие в своем десятом подряд чемпионате мира, который пройдет в Токио. Об этом сообщает издание Track & Field Gazette.
Томас станет рекордсменом среди прыгунов в высоту по количеству выступлений на мировых форумах.
На счету Томаса одна награда ЧМ – в 2007 году он завоевал золото с результатом 2,35 метра.
Мировое первенство пройдет в Токио с 13 по 21 сентября. На этот турнир Украина имеет 22 лицензии, в том числе выступят прыгуны в высоту Ярослава Магучих и Олег Дорощук.
Напомним, Дорощук стал вице-чемпионом финала Бриллиантовой лиги.
