Владимир Кириченко

41-летний прыгун в высоту с Багамских Островов Дональд Томас примет участие в своем десятом подряд чемпионате мира, который пройдет в Токио. Об этом сообщает издание Track & Field Gazette.

Томас станет рекордсменом среди прыгунов в высоту по количеству выступлений на мировых форумах.

Team Bahamas 🇧🇸 for the Tokyo 2025 World Championships!



41-year-old Donald Thomas to make his 10th consecutive appearance at the World Championships. For context, this is 20th edition of the World Championships.



He becomes the jumper with the most appearances at a World… pic.twitter.com/QtEZlYA10V — Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 30, 2025

На счету Томаса одна награда ЧМ – в 2007 году он завоевал золото с результатом 2,35 метра.

Мировое первенство пройдет в Токио с 13 по 21 сентября. На этот турнир Украина имеет 22 лицензии, в том числе выступят прыгуны в высоту Ярослава Магучих и Олег Дорощук.

Напомним, Дорощук стал вице-чемпионом финала Бриллиантовой лиги.