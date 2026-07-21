«82 метра — это будет где-то пятое место»: Кохан объяснил, почему готовит пик формы на август-сентябрь
Украинский метатель молота рассказал о своей подготовке к ЧЕ и ЧМ
около 1 часа назадПодписаться в
Украинский метатель молота Михаил Кохан рассказал о подготовке к чемпионату Европы и первому абсолютному чемпионату мира, которые пройдут в августе и сентябре.
В июне 2026 года украинец обновил личный рекорд (82.38 м), однако считает, что для наград на главных стартах этого будет недостаточно. Слова приводит Суспільне Спорт.
Все готовятся на Европу и абсолютный ЧМ. Все будут метать далеко. 82 метра — это будет примерно пятое место, мне кажется. Поэтому нужно метать за 83 м.
Все переносят свой пик на август-сентябрь, поэтому увидим. Я также переношу на август-сентябрь, поэтому там будут результаты побольше, я думаю.
Кохан занял четвертое место на Мемориале Иштвана Гуляя.