Денис Седашов

Украинский метатель молота Михаил Кохан рассказал о подготовке к чемпионату Европы и первому абсолютному чемпионату мира, которые пройдут в августе и сентябре.

В июне 2026 года украинец обновил личный рекорд (82.38 м), однако считает, что для наград на главных стартах этого будет недостаточно. Слова приводит Суспільне Спорт.

Все готовятся на Европу и абсолютный ЧМ. Все будут метать далеко. 82 метра — это будет примерно пятое место, мне кажется. Поэтому нужно метать за 83 м. Все переносят свой пик на август-сентябрь, поэтому увидим. Я также переношу на август-сентябрь, поэтому там будут результаты побольше, я думаю. Михаил Кохан

Кохан занял четвертое место на Мемориале Иштвана Гуляя.