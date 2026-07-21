Товарищеский матч. Шахтер — Славен Белупо. Видеотрансляция
Начало игры в 19:00 по киевскому времени
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: ФК Шахтёр
Донецкий Шахтер проведет очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону. Соперником действующих чемпионов Украины станет хорватский клуб Славен Белупо.
Матч состоится на стадионе Športni park Radomlje в словенском городе Радомлье.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Шахтер сыграл впервые после отпуска и забил хорватскому клубу пять мячей. Видео.