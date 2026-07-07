Кохан рассказал, в каких стартах примет участие до завершения сезона-2026
Главный акцент – без сюрпризов
около 3 часов назадПодписаться в
Бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике Михаил Кохан для Суспільне Спорт поделился мыслями о своих выступлениях в сезоне-2026.
«Орегон – это классно, это столица легкой атлетики, как говорится. Здесь очень приятно соревноваться, есть поддержка от зрителей. Даже в магазинах люди спрашивали, приехал ли я на соревнования. Здесь все понимают легкую атлетику, и это очень здорово.
Больше всего запомнился старт сезона в Найроби, где я метнул 81,26 м. Потом были хорошие соревнования в Лос-Анджелесе и Загребе. Но Загреб запомнился прежде всего жарой – около 40 градусов. Мы метали в три часа дня. Можете представить, какое там было пекло.
Происходит что-то очень странное. Поляк Павел Файдек вернулся с результатом за 82 метра. Француз Ян Шоссэнан тоже значительно прибавил – на последнем турнире метнул на 81,23 м. Получается, что на чемпионате Европы у нас будет очень сильная компания.
До чемпионата Европы почти нет стартов, поэтому будет время хорошо поработать на тренировочном сборе, отдохнуть и исправить ошибки. Буду готовиться в Эстонии к чемпионату Европы. Затем будет абсолютный чемпионат мира в сентябре, но перед ним еще планирую одно-два соревнования».
Евро-2026 по легкой атлетике пройдет 10-16 августа в Бирмингеме. Михаил квалифицировался на него, выполнив норматив в метании молота (77 м).
Напомним, накануне Кохан выиграл золото Континентального тура в Познани.