Владимир Кириченко

Представляем медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике в помещении, который завершился в Торуне (Польша).

Сборная Украины поделила 4-е место с Португалией, завоевав три медали.

В женских прыжках в высоту победу одержала Ярослава Магучих, а серебряным призером стала Юлия Левченко. В мужских прыжках в высоту золото в активе Олега Дорощука.

Четвертое место в медальном зачете стало наилучшим результатом для Украины за 20 лет. На мировом первенстве 2006 года украинцы поделили третье место с Эфиопией.

По количеству медалей на этом турнире Украина показала наилучший результат за 12 лет. В последний раз три награды украинцы завоевывали в 2014 году. Тогда это были два серебра и бронза.

Выиграла медальный зачет сборная США.

Медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике в помещении. Топ-10

1. США – 18 медалей (5 золотых + 7 серебряных + 6 бронзовых)

2. Великобритания – 4 (4 + 0 + 0)

3. Италия – 5 (3 + 2 + 0)

4. Украина – 3 (2 + 1 + 0)

4. Португалия – 3 (2 + 1 + 0)

6. Испания – 5 (1 + 2 + 2)

7. Нидерланды – 4 (1 + 2 + 1)

8. Бельгия – 3 (1 + 2 + 0)

9. Польша – 4 (1 + 1 + 2)

10. Швейцария – 3 (1 + 1 + 1)

