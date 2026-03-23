Сборная Украины вошла в топ-4 медального зачета ЧМ по легкой атлетике в помещении – это лучший результат с 2006 года.
Наши спортсмены на турнире в Торуни одержали две победы
около 2 часов назад
Представляем медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике в помещении, который завершился в Торуне (Польша).
Сборная Украины поделила 4-е место с Португалией, завоевав три медали.
В женских прыжках в высоту победу одержала Ярослава Магучих, а серебряным призером стала Юлия Левченко. В мужских прыжках в высоту золото в активе Олега Дорощука.
Четвертое место в медальном зачете стало наилучшим результатом для Украины за 20 лет. На мировом первенстве 2006 года украинцы поделили третье место с Эфиопией.
По количеству медалей на этом турнире Украина показала наилучший результат за 12 лет. В последний раз три награды украинцы завоевывали в 2014 году. Тогда это были два серебра и бронза.
Выиграла медальный зачет сборная США.
Медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике в помещении. Топ-10
1. США – 18 медалей (5 золотых + 7 серебряных + 6 бронзовых)
2. Великобритания – 4 (4 + 0 + 0)
3. Италия – 5 (3 + 2 + 0)
4. Украина – 3 (2 + 1 + 0)
4. Португалия – 3 (2 + 1 + 0)
6. Испания – 5 (1 + 2 + 2)
7. Нидерланды – 4 (1 + 2 + 1)
8. Бельгия – 3 (1 + 2 + 0)
9. Польша – 4 (1 + 1 + 2)
10. Швейцария – 3 (1 + 1 + 1)
