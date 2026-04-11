Владимир Кириченко

Титулованная американская легкоатлетка Валари Оллмен выступила на турнире метательной серии World Invitational в Оклахоме, США.

Двукратная олимпийская чемпионка показала свой лучший результат в третьей попытке – 65.18 м.

По итогам соревнований Оллмен заняла 6-е место из 8 участниц. Победу одержала нидерландка Йоринде Ван Клинкен с результатом 68.98 м.

31-летняя американка прервала серию из побед на турнирах, которая длилась с сентября 2023 года. Валари имела в активе 30 триумфов подряд на турнирах без учета квалификаций – в частности, завоевала золото на Олимпиаде-2024 и ЧМ-2025.

В последний раз Оллмен не побеждала в соревнованиях на ЧМ-2023, когда заняла второе место, уступив Лаулаузи Таусази.

