Этап Бриллиантовой лиги в Дохе перенесен на июнь
Из-за геополитической напряженности соревнования состоятся позже
43 минуты назад
Организаторы Бриллиантовой лиги перенесли этап в Дохе с 8 мая на 19 июня. Причиной решения стала напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке.
Из-за ожидаемой жары в июне соревнования также перенесли из Спортивного клуба Катара на Международный стадион Халифа.
В заявлении серии указано, что перенос осуществлен в интересах безопасности участников и зрителей.
Таким образом, сезон Бриллиантовой лиги 2026 стартует 16 мая в Шанхае и завершится 4-5 сентября в Брюсселе.
