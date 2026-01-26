Американский легкоатлет побил мировой рекорд, который держался почти 29 лет
Он сделал это на Indoor Grand Prix в Бостоне
около 11 часов назад
Джош Гоуї / Фото - ВВС
Американский легкоатлет Джош Гоуи побил мировой рекорд в помещении на дистанции 800 метров на Indoor Grand Prix в Бостоне.
26-летний спортсмен финишировал с временем 1 минута 42,5 секунды, превзойдя предыдущий рекорд – 1:42,67, установленный почти 29 лет назад, в марте 1997 года, датчанином Вилсоном Кипкетером в Париже. Цитирует Гоуи BBC Sport.
«На последних 200 метрах я ощущал поддержку всех вокруг, и вся работа последних нескольких месяцев дала результат. Я счастлив, что показал это время».
