Владимир Кириченко

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) на своем официальном сайте сообщила, что на 85-м году жизни скончался олимпийский чемпион по легкой атлетике Анатолий Бондарчук.

Бондарчук был чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта, бронзовым призёром чемпионата Европы, чемпионом Олимпийских игр 1972 года, бронзовым призёром Олимпиады 1976 года, двукратным рекордсменом мира по метанию молота, заслуженным тренером СССР и доктором педагогических наук.

Анатолий завоевал золото Олимпийских игр в Мюнхене, установив олимпийский рекорд с результатом 75,50 м. Ранее, в 1969 году, он дважды улучшал мировые достижения, зафиксировав метание на 74,68 м и 75,48 м.

После завершения карьеры он занялся тренерской деятельностью. Бондарчук подготовил двукратного олимпийского чемпиона по метанию молота Юрия Седых, призёра Олимпийских игр и чемпионата мира Юри Тамму.

Также у украинца тренировался олимпийский чемпион 2024 года и двукратный чемпион мира Итан Катцберг.

Напомним, Ирина Геращенко пропустит старт зимнего сезона из-за травмы ноги.