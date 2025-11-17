Украинского легкоатлета отстранили от соревнований из-за допинга
В его крови нашли мельдоний
около 4 часов назад
Дмитрий Федусов / Фото - Facebook
Украинский легкоатлет Дмитрий Федусов временно отстранен от турниров из-за употребления допинга. Об этом сообщает пресс-служба НАДЦ.
Результаты анализов спортсмена показали наличие в его организме запрещенного вещества – мельдония (5-метилгексан-2-амин, 1,4-диметилпентиламин, 19-норандростерон).
Отмечается, что Федусов отстранен с 28.10.2025.
Федусов является серебряным призером чемпионата Украины-2025 в метании копья.
