Владимир Кириченко

Серебряный призер Олимпиады-2021 по лёгкой атлетике Рейвен Сондерс получила 30-месячную дисквалификацию. Об этом сообщает пресс-служба Антидопинговое агентство США (USADA).

29-летняя американка получила такое наказание за то, что трижды не предоставила информацию о местонахождении в течение 12-месячного периода.

Срок дисквалификации за первое нарушение правил относительно местоположения составляет от одного до двух лет в зависимости от степени вины спортсмена. Поскольку это второе нарушение правил со стороны Сондерс, она подлежит усиленной санкции на основе степени её вины и совокупности обстоятельств.

USADA определило, что 30-месячный срок дисквалификации является уместным с учётом обстоятельств дела. Дисквалификация Сондерс началась 26 декабря 2024 года.

Напомним, ямайская призёрка ЧМ по лёгкой атлетике не выступит на этом году в турнире в Токио.