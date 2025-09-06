Владимир Кириченко

Чемпионка Олимпиады-2024 по легкой атлетике Нина Кеннеди пропустит нынешний чемпионат мира-2025 из-за травмы.

Об этом 28-летняя австралийская прыгунья с шестом сообщила на своей странице в Instagram.

«Не то, чем хотелось бы делиться. Итак, я потянула мышцу на ноге во время одной из последних тренировок перед чемпионатом мира. (Не в том месте, где уже была операция – и это уже плюс). Мне очень жаль, но я вынуждена сняться с чемпионата мира. Хотя я и расстроена, я горжусь тем, что пыталась вернуться и сделать все возможное, чтобы быть в наилучшей форме для прыжков на чемпионате мира. Могу искренне сказать: я сделала всё, что могла, выложилась на полную – и это уже своего рода успех. Спорт бывает жестоким, но травмы – это часть пути, и это нормально. Австралийская команда в этом году просто невероятная, и я знаю, что они покажут себя в Токио на все сто. Смотрите трансляции, друзья».

Кеннеди не участвовала в официальных соревнованиях с сентября прошлого года, когда одержала победу в финале Бриллиантовой лиги с результатом 4,88 метра.

На Олимпийских играх в Париже австралийка завоевала золотую медаль, взяв высоту 4,90 м.

Отметим, что Нина Кеннеди дважды завоевывала награды чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом. В 2022 году австралийка стала бронзовой призеркой, а в 2023 году – победила.

Чемпионат мира по легкой атлетике с 13 по 21 сентября пройдет в Токио, Япония.

