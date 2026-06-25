Денис Седашов

Украинская прыгунья в длину Ирина Будзинская одержала победу на турнире «серебряного» уровня Континентального тура в Израиле.

Результат Будзинской составил 6.80 м, что на 43 см больше, чем у ближайшей соперницы. Этот показатель стал вторым лучшим в карьере спортсменки и остановился в 2 см от её личного рекорда.

Grand Slam Jerusalem. Прыжки в длину. Женщины

Ирина Будзинская (Украина) — 6.80 м Роми Тамир (Израиль) — 6.37 м Мили Тункель (Израиль) — 6.16 м

Для украинской спортсменки это пятая победа в летнем сезоне и четвертая подряд.

Украинская прыгунья Будзинская завоевала золото на турнире в Австрии.