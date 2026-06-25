Денис Седашов

Татьяна Степанова, тренер украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, оценила выступление своей подопечной на этапе Золотого континентального тура в Загребе, где она завоевала золотую награду.

Специалист отметила физический прогресс спортсменки на старте нового летнего сезона, а также объяснила причины неудачного выступления другой украинки — Ирины Геращенко. Слова приводит Суспільне Спорт.

2.10 м есть, но приходит сезон – и ты снова все начинаешь с нуля. Отлично поработал Сергей Петрович Степанов в зале общей физической подготовки. У нас два тренера, мы работаем вместе. Он звонил после соревнований и говорил, что видно, как добавилось силы. Да и попытка на 1.97 м была очень хорошей. Она перелетела эту высоту с большим запасом. Она добавила в скорости и силе. И я думаю, что к сентябрю это будет очень хорошо. Потом она поймёт в голове, как надо летать, как надо отталкиваться стопой, потому что сейчас она ее немного расслабляет при постановке на дорожку. Думаю, все будет хорошо. Короткий сектор в Загребе? Мы поместились хорошо. Тем, кто делает разбег с подбежки, было немного неудобно. И у Ирины Геращенко тоже был неудобный разбег, поэтому она не могла поймать дугу. Татьяна Степанова

Магучих — о победе в Загребе: «Знаю, что могу прыгать выше».