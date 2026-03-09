Денис Седашов

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих не планирует завершать профессиональную карьеру в ближайшее время. Украинская прыгунья в высоту настроена выступать на самом высоком уровне еще как минимум в течение двух олимпийских циклов.

В разговоре с Жесткая атлетика Магучих подтвердила, что ее мотивация остается неизменной еще с юных лет. Спортсменка уже рассматривает возможность участия в Играх в Лос-Анджелесе (2028) и Брисбене (2032), а при благоприятных обстоятельствах — даже на Олимпиаде-2036.

Мы движемся по той же философии еще с юношеских лет. Хочется выступить как минимум еще на двух Олимпиадах – в Лос-Анджелесе и в Австралии. А возможно, и в 2036 году. Но нужно смотреть на состояние здоровья. Хотелось бы завершить карьеру, когда ты еще в хорошей форме и показываешь высокие результаты, а не когда уже десятые места. Нужно найти эту грань. Ярослава Магучих

Магучих выиграла золото чемпионата Украины в помещении.