Денис Седашов

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук определился с первыми стартами сезона-2026. Соревновательный год лидер мужской сборной Украины откроет на Мемориале Демьянюка во Львове, который состоится 17 января. Сообщает Суспільне Спорт.

Дорощук уже пять раз становился победителем этого турнира.

Львовские соревнования станут для украинца единственным стартом в январе. В феврале действующий чемпион Европы в помещении планирует выступления на нескольких международных коммерческих турнирах, а также участие в чемпионате Украины.

