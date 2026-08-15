Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук для Суспільне Спорт прокомментировал завоевание серебра на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике, который проходит в Бирмингеме.

«Сейчас я, наверное, в одной из лучших своих спортивных форм, но совсем не реализовался и еще и проиграл. Сейчас у меня одно желание – вернуться к тренировкам. Еще есть соревнования, хочу установить личный рекорд, к которому стремлюсь.

Форма очень классная. Прыгаю без техники, без попаданий в себя, как могли бы и 2,30 м, и 2,27 м. Но если бы делал это правильно, то результат был бы намного выше. Это меня и расстраивает – что не могу сейчас сделать тот прыжок, который хочу, для нормального результата».