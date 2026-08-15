Владимир Кириченко

Четырехкратный чемпион Европы по легкой атлетике итальянец Джанмарко Тамбери обратился к украинцу Олегу Дорощуку после их противостояния в финале чемпионата Европы-2026 в секторе для прыжков в высоту.

«Ты заставил меня выйти за пределы моих возможностей. Спасибо».

Итальянец выиграл четвертый чемпионский титул с результатом 2.32 м. Дорощук стал вторым с показателем 2.30 м.

Олег завоевал вторую медаль ЧЕ в карьере – два года назад он стал бронзовым призером.

Впервые за 14 лет в мужском финале ЧЕ в прыжках с шестом будет украинец