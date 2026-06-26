Кохан завоевал серебро на турнире Континентального тура в Загребе
Украинец показал результат 81.42 метра
38 минут назадПодписаться в
Украинский метатель молота Михаил Кохан занял второе место на соревнованиях «золотого» этапа Континентального тура в Загребе.
В пятой попытке украинец показал результат 81.42 метра, уступив пятикратному чемпиону мира поляку Павлу Файдеку, который выиграл турнир с результатом 81.89 метра.
Для Кохана это уже третья подряд серебряная награда на турнирах золотой серии Континентального тура.
Кохан завоевал золотую медаль на этапе Континентального тура в Эстонии.