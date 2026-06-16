Кохан завоевал золотую медаль на этапе Континентального тура в Эстонии
Украинец завоевал медаль высшего качества в последней попытке
около 11 часов назадПодписаться в
Украинский метатель молота Михаил Кохан стал победителем турнира бронзового Континентального тура World Athletics — Heino Lipp Memorial, который состоялся в эстонском Йихви.
Украинец выиграл соревнования благодаря последней попытке, в которой показал результат 79,22 метра, опередив ближайшего преследователя из Венгрии Армина Сабадоша на 12 сантиметров.
Heino Lipp Memorial-2026. Метание молота (мужчины):
Михаил Кохан (Украина) — 79,22 м
Армин Сабадош (Венгрия) — 79,10 м
Адам Паул Келли (Эстония) — 74,85 м
Эта победа стала для Кохана третьей на международном уровне в сезоне 2026 года.
Кохан с личным рекордом завоевал серебро на турнире в США.