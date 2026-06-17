Украинский метатель копья Артур Фельфнер прокомментировал своё возвращение на турниры престижной легкоатлетической серии. Спортсмен выступит на Бриллиантовой лиге впервые с сентября 2024 года.

Для Фельфнера это будет дебютный старт на этапе в Катаре. В комментарии для Суспильне Спорт легкоатлет признался, что давно мечтал попасть именно на этот турнир из-за специфических погодных условий в Дохе.

Сначала я подумал, что это нереально, вообще никак. Ведь на этот этап Бриллиантовой лиги в Дохе, метание копья — за всю мою карьеру меня ни разу не брали, с какими бы метрами я ни выступал — 82 м или 83 м. Там всегда очень крутые соревнования и отличные условия. И тут менеджер звонит и говорит: “Доху подтвердили”. У меня было столько эмоций, это просто что-то! Потому что этапы в Цюрихе, Лозанне — это классно, но в Дохе — это была такая моя мечта.

Когда мне подтвердили, я сразу понял: всё, никакая Чехия, никуда больше не еду, вся подготовка — на Доху.