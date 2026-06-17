Лайлс установил мировой рекорд, который продержался чуть больше двух месяцев.
Американец продолжает устанавливать новые достижения
около 11 часов назадПодписаться в
Ноа Лайлс / Фото - Yahoo
Звездный американский легкоатлет Ноа Лайлс на этапе Золотого континентального тура в Остраве установил новый мировой рекорд в беге на 150 метров.
Он пробежал дистанцию за 14,67 с. Предыдущий рекорд установил 4 апреля ямаец Кишейн Томпсон, показав результат 14,92 секунды.
До того рекорд (14,97 с) принадлежал Кристи Линфорду, который установил его в 1994 году.
Ostrava Golden Spike-2026. Бег, 150 м. Мужчины
1. Ноа Лайлс (США) – 14,67
2. Синесиэфо Дамбиле (ЮАР) – 14,78
3. Гоут Гоут (Австралия) – 14,96
Отметим, что в Остраве сразу трое атлетов выбежали из 15 секунд.
Напомним, украинец Михаил Кохан выиграл золотую медаль на этапе Континентального тура в Эстонии.
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