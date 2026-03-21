Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) сыграла матч второго раунда турнира WTA 1000 в Майами.

Элина со счетом 6:2, 6:4 победила австралийку Эмерсон Джонс (№147 WTA).

Матч длился 1 час 11 минут. За это время Свитолина девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Джонс выполнила один эйс при одной двойной ошибке и не использовала свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

Это была их первая официальная встреча.

В третьем круге Элина встретится с Хэйли Баптист (WTA, 45), которая обыграла Людмилу Самсонову.

Отметим, что Элина пропустила первый раунд турнира.

Напомним, Даяна Ястремская обыграла Крюгер в стартовом раунде «тысячника» в Майами.