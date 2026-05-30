Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих анонсировала свой первый старт в летнем сезоне-2026. В воскресенье, 31 мая, Ярослава выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко).

Вместе с Магучих в секторе для прыжков в высоту будет соревноваться ещё одна представительница Украины — Юлия Левченко.

Своими ожиданиями от будущих соревнований легкоатлетка поделилась на предтурнирной пресс-конференции.

Очень жду своего начала сезона, тем более девочки на прошлой неделе прекрасно открыли Бриллиантовую лигу. Я уверена, что в секторе будет очень высокая конкуренция, я этого ожидаю. Провела отличную подготовку и тренировки в Португалии, так что уверена, что нахожусь в отличной форме. Надеюсь, вы увидите отличные и высокие прыжки. Ярослава Магучих

