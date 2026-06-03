Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил для Pro Box TV, что организация санкционировала поединок обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (25-0, 16 КО) против временного чемпиона Агита Кабайела (27-0, 19 КО).

«Решение WBC состояло в том, что один бой был добровольным, а затем победитель должен был сразиться против Кабайела. Этот бой был санкционирован сегодня, и это обязательная защита для Усика.

Кстати, я улыбаюсь. Все критиковали WBC за то, что мы разрешили и санкционировали бой с Рико за титул WBC. Сегодня я могу с гордостью сказать, что мы поступили правильно».