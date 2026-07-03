World Athletics оставила в силе отстранение спортсменов из России и Беларуси
Себастьян Коу не хочет видеть террористов в спорте
39 минут назадПодписаться в
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение принято по итогам заседания совета организации.
Совет рассмотрел несколько вариантов обновления ограничений, но принял решение сохранить действующие санкции.
Президент World Athletics Себастьян Коу прокомментировал решение совета:
В силе осталось первоначальное решение по санкциям, которые защищают целостность и справедливость наших соревнований, учитывая отсутствие ощутимого прогресса в вопросе мирных переговоров.
Российские и белорусские легкоатлеты отстранены от международных стартов с 1 марта 2022 года.
Президент World Athletics объяснил, при каких условиях россияне могут быть допущены к турнирам.