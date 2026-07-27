В Греции состоялся местный чемпионат по лёгкой атлетике. Об этом сообщает huffingtonpost.gr.

В секторе для прыжков в длину победу праздновал двукратный олимпийский чемпион Милтиадис Тентоглу.

28-летний атлет прыгнул на 8,66 м, тем самым обновив личный и национальный рекорды, а также рекорд сезона – 8,61 м, который также принадлежал Милтиадису.

«Сегодня я чувствовал себя хорошо. Ожидал показать еще лучший результат. У меня была хорошая серия попыток, но последний прыжок, который, возможно, был лучшим в моей жизни, я не реализовал.

Потерял около десяти сантиметров на отталкивании и не смог правильно приземлиться. Это был невероятный прыжок, но я его упустил. Я знаю, как это делать, просто не могу повторять это постоянно».