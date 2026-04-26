Денис Седашов

Кениец Себастьян Саве и эфиопка Тигист Ассефа стали победителями Лондонского марафона 2026 года, установив новые мировые рекорды.

Саве стал первым атлетом в истории, который официально преодолел марафонскую дистанцию быстрее, чем за два часа. Его результат — 1:59:30. Вторым с временем 1:59:41 финишировал Йомиф Кеджелча (Эфиопия), который также выбежал из двух часов. Тройку лидеров замкнул Джейкоб Киплимо из Уганды (2:00:28).

В женском забеге Тигист Ассефа обновила собственный мировой рекорд, показав время 2:15:41. Эфиопка опередила кениеек Хеллен Обири (2:15:53) и Джойсилин Джепкосгей (2:15:55).

Результаты обоих забегов ожидают официальной ратификации World Athletics.

