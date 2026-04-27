Официально: Польша станет хозяином ЧЕ-2028 по легкой атлетике
Соревнования пройдут с 3 по 8 июня
около 2 часов назад
Соревнования состоятся всего за месяц до начала Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Это позволит европейским атлетам не только побороться за медали, но и заработать важные очки в квалификационном рейтинге на ОИ-2028. Сообщает insidethegames.
Ми раді підтвердити, що чемпионат Европы по легкой атлетике 2028 года пройдёт в Польше. Это исторический момент, так как страна впервые примет наше главное событие.
Ранее страна уже успешно организовывала командные чемпионаты Европы и Мировые эстафеты.
Поделиться