Дюплантис: «Для меня Бубка – легенда. Я пытаюсь перенять у него эстафету»
Двукратный олимпийский чемпион – о присутствии украинца на финале Бриллиантовой лиги
Арман Дюплантис / Фото - France24
Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом швед Арман Дюплантис для HLN отреагировал на то, что Сергей Бубка станет почетным гостем финала Бриллиантовой лиги.
«Что? Бубка приедет? Я этого не знал. Это действительно круто.
Конечно, для меня он тоже легенда. Он вывел наш вид спорта на тот уровень, на котором он находится сейчас. Я стараюсь перенять у него эстафету и развивать этот вид спорта в похожем направлении».
Финал Бриллиантовой лиги пройдет 4-5 сентября в Брюсселе.
Напомним, в августе Дюплантис выиграл этап Бриллиантовой лиги в Лозанне.