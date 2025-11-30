Денис Седашов

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира, стал спортсменом года по версии World Athletics. Вместе с ним главную награду получила американская звезда в беге на 400 метров с барьерами, четырехкратная олимпийская чемпионка Сидни Маклафлин.

Male World Athlete of the Year Winner 🏆



🇸🇪’s Mondo Duplantis is your Male World Athlete of the Year 🤩#AthleticsAwards pic.twitter.com/DVvqfBvzfS — World Athletics (@WorldAthletics) November 30, 2025

World Athletics также объявила победителей в специальных категориях. В номинации «Беговая дорожка» отметили Сидни Маклафлин и Эммануэля Ваньони. Лучшими в категории «Технические виды» стали Арман Дюплантис и австралийка Никола Олислагерс. В категории «Шоссе» победили испанка Мария Перес и кенийский атлет Себастьян Саве.

