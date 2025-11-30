Дюплантіс и Маклафлин признаны лучшими атлетами года по версии World Athletics
Также были названы победители и в других номинациях
около 8 часов назад
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира, стал спортсменом года по версии World Athletics. Вместе с ним главную награду получила американская звезда в беге на 400 метров с барьерами, четырехкратная олимпийская чемпионка Сидни Маклафлин.
World Athletics также объявила победителей в специальных категориях. В номинации «Беговая дорожка» отметили Сидни Маклафлин и Эммануэля Ваньони. Лучшими в категории «Технические виды» стали Арман Дюплантис и австралийка Никола Олислагерс. В категории «Шоссе» победили испанка Мария Перес и кенийский атлет Себастьян Саве.
Украинского легкоатлета отстранили от соревнований из-за допинга.