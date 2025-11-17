Шепелев о допинге Федусова: «До выступлений под нейтральным флагом осталось: 3, 2...»
Украинский легкоатлет дал красноречивый комментарий
около 2 часов назад
Владислав Шепелев / Фото - ФЛАУ
Украинский легкоатлет Владислав Шепелев отреагировал на новость о положительном допинг-тесте своего соотечественника Дмитрия Федусова.
«Красавцы, до выступлений под нейтральным флагом осталось: 3, 2...».
Федусов является серебряным призёром чемпионата Украины в метании копья.
Напомним, результаты анализов спортсмена показали наличие в его организме запрещенного вещества – мельдония.
