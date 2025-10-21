Дюплантис, Олислагерс и Керр среди номинантов на легкоатлетов 2025 года от World Athletics
Победитель будет выбран путем голосования
Обнародован список номинантов на награду World Athletics Awards 2025 в категориях «Лучшая легкоатлетка года в технических дисциплинах» и «Лучший легкоатлет года в технических дисциплинах». Об этом сообщает пресс-служба World Athletics Awards.
Для этих двух категорий выбрано по 5 номинантов, после чего пройдет голосование, чтобы определить двух финалистов в каждой категории.
Номинантки среди женщин:
Валари Оллман (США) – метание диска
Тара Дэвис-Вудголл (США) – прыжки в длину
Анна Холл (США) – семиборье
Никола Олислагерс (Австралия) – прыжки в высоту
Кемрин Роджерс (Канада) – метание молота
Номинанты среди мужчин:
Арман Дюплантис (Швеция) – прыжки с шестом
Маттиа Фурлани (Италия) – прыжки в длину
Итан Катцберг (Канада) – метание молота
Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – прыжки в высоту
Педро Пичардо (Португалия) – тройной прыжок.
