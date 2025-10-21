Владимир Кириченко

Обнародован список номинантов на награду World Athletics Awards 2025 в категориях «Лучшая легкоатлетка года в технических дисциплинах» и «Лучший легкоатлет года в технических дисциплинах». Об этом сообщает пресс-служба World Athletics Awards.

Для этих двух категорий выбрано по 5 номинантов, после чего пройдет голосование, чтобы определить двух финалистов в каждой категории.

Номинантки среди женщин:

Валари Оллман (США) – метание диска

Тара Дэвис-Вудголл (США) – прыжки в длину

Анна Холл (США) – семиборье

Никола Олислагерс (Австралия) – прыжки в высоту

Кемрин Роджерс (Канада) – метание молота

Номинанты среди мужчин:

Арман Дюплантис (Швеция) – прыжки с шестом

Маттиа Фурлани (Италия) – прыжки в длину

Итан Катцберг (Канада) – метание молота

Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – прыжки в высоту

Педро Пичардо (Португалия) – тройной прыжок.

Ранее была названа тройка претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2025-го от European Athletics.