Дюплантис – чемпион Бриллиантовой лиги сезона-2025
Звездный швед был в шаге от поражения
около 2 часов назад
Арман Дюплантис / Фото - France24
Вчера, 27 августа, в Цюрихе состоялся финал Бриллиантовой лиги в секторе мужских прыжков с шестом.
Победителем турнира стал титулованный шведский легкоатлет Арман Дюплантис с результатом 6,00 м. Он трижды ошибся на высоте 6,10 м.
25-летний грек Эммануил Каралис показал аналогичный результат, но уступил олимпийскому чемпиону по количеству попыток.
Бриллиантовая лига. Цюрих, Швейцария. Прыжки с шестом. Мужчины
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00 м
2. Эммануил Каралис (Греция) – 6,00
3. Сэм Кендрикс (США) – 5,80
