«Я знал, что мне это под силу». Дюплантис прокомментировал новый мировой рекорд на ЧМ в Токио
Легкоатлет сейчас наслаждается этим моментом
около 2 часов назад
Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Арман Дюплантис прокомментировал свой новый мировой рекорд, который он установил на чемпионате мира в Токио (Япония). Слова приводит Reuters.
Я просто счастлив, не могу это объяснить. Последние две недели я действительно наслаждался пребыванием в Токио. Мне нравилось всё вокруг. Я чувствовал, что единственный способ покинуть Японию — это установить мировой рекорд.
Такой была моя ментальность. Я не знаю, что будет дальше, и сейчас мне всё равно. Я просто буду наслаждаться этим моментом.
Я чувствовал себя прекрасно весь день. Я знал, что рекорд мне под силу. Если у меня будет правильная беговая дорожка, я знаю, что всё возможно.
Мой забег всё показал — всё зависит от скорости. Пока она правильная, я знаю, что всё получится.
Предыдущий мировой рекорд Дюплантис установил в августе 2025 года — тогда он преодолел планку на высоте 6,29 м.
