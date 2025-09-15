Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Арман Дюплантис прокомментировал свой новый мировой рекорд, который он установил на чемпионате мира в Токио (Япония). Слова приводит Reuters.

Я просто счастлив, не могу это объяснить. Последние две недели я действительно наслаждался пребыванием в Токио. Мне нравилось всё вокруг. Я чувствовал, что единственный способ покинуть Японию — это установить мировой рекорд.

Такой была моя ментальность. Я не знаю, что будет дальше, и сейчас мне всё равно. Я просто буду наслаждаться этим моментом.

Я чувствовал себя прекрасно весь день. Я знал, что рекорд мне под силу. Если у меня будет правильная беговая дорожка, я знаю, что всё возможно.

Мой забег всё показал — всё зависит от скорости. Пока она правильная, я знаю, что всё получится.