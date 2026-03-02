Табачник прооперируют после травмы на ЧУ: детали повреждения легкоатлетки
Сроки восстановления легкоатлетки пока не уточняются
около 4 часов назад
Украинская прыгунья в высоту Катерина Табашник получила серьезное повреждение во время выступлений на национальном первенстве в помещении. Об этом официально сообщила Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ).
Медицинское обследование подтвердило сложный характер травмы левого колена. У спортсменки диагностировали разрыв передней крестообразной связки, а также надрыв коллатеральной связки.
По информации ФЛАУ, Табашник прооперируют уже в ближайшие дни. Сроки восстановления легкоатлетки пока не уточняются.
