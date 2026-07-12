Денис Седашов

Виктория Ткачук выиграла золотую медаль на чемпионате Украины по лёгкой атлетике, который состоялся во Львове. Спортсменка финишировала с результатом 56,09 секунды. Этот турнир стал для неё возвращением к соревнованиям после пропуска сезона 2025 года из-за травмы.

Второе место заняла Алина Кишкина (56,79 с), а третий результат показала Ольга Машанёнкова (1.01,23 мин).

Чемпионат Украины по лёгкой атлетике Бег на 400 м с барьерами, женщины:

Виктория Ткачук (Донецкая обл.) — 56,09 с Алина Кишкина (Днепропетровская обл.) — 56,79 с Ольга Машанёнкова (Ровенская обл.) — 1.01,23 мин

Килипко выиграла чемпионат Украины в прыжках с шестом.