Ткачук стала чемпионкой Украины в беге на 400 метров с барьерами
Легкоатлетка финишировала с результатом 56,09 секунды
около 2 часов назадПодписаться в
Виктория Ткачук выиграла золотую медаль на чемпионате Украины по лёгкой атлетике, который состоялся во Львове. Спортсменка финишировала с результатом 56,09 секунды. Этот турнир стал для неё возвращением к соревнованиям после пропуска сезона 2025 года из-за травмы.
Второе место заняла Алина Кишкина (56,79 с), а третий результат показала Ольга Машанёнкова (1.01,23 мин).
Чемпионат Украины по лёгкой атлетике Бег на 400 м с барьерами, женщины:
Виктория Ткачук (Донецкая обл.) — 56,09 с
Алина Кишкина (Днепропетровская обл.) — 56,79 с
Ольга Машанёнкова (Ровенская обл.) — 1.01,23 мин
Килипко выиграла чемпионат Украины в прыжках с шестом.