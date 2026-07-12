Денис Седашов

Марина Килипко одержала победу в женском финале чемпионата Украины по легкой атлетике. 30-летняя спортсменка покорила высоту 4,20 м и завоевала свой девятый титул чемпионки Украины в карьере.

Второе место на соревнованиях заняла Юлия Козуб с результатом 4,10 м. Бронзовую медаль завоевала Ольга Бельченко, которая также преодолела планку на отметке 4,10 м, но уступила Козуб по количеству попыток.

Петрук завоевал золото чемпионата Украины-2026 в прыжках в высоту.