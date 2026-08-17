Украина заняла 11-е место в медальном зачете Евро-2026 по легкой атлетике
В копилке нашей команды 4 награды
Представляем медальный зачет чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике, который завершился в Бирмингеме.
Сборная Украины стала 11-й в медальном зачете. На счету нашей команды 4 медали – бронза Михаила Кохана в метании молота, серебро Олега Дорошука в прыжках в высоту, бронза Людмилы Оляновской в спортивной ходьбе и золото Ярославы Магучих в прыжках в высоту.
Чемпионат Европы-2026 по легкой атлетике. Медальный зачет
1. Италия – 22 медали (10-6-6)
2. Великобритания – 19 (9-8-2)
3. Германия – 21 (6-10-5)
4. Нидерланды – 14 (5-3-6)
5. Норвегия – 6 (4-0-2)
6. Швейцария – 7 (3-3-1)
7. Испания – 8 (2-2-4)
8. Швеция – 5 (2-1-2)
9. Ирландия – 4 (2-1-1)
10. Финляндия – 3 (2-1-0)
11. Украина – 4 (1-1-2)
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